На московских вокзалах появятся посты миграционного контроля

Фото: ИТАР-ТАСС

Нелегальных мигрантов в Москве теперь будут вычислять не только в ходе рейдов. Сергей Собянин предложил разместить на вокзалах и крупнейших автостанциях постоянные посты миграционного контроля.

"В функции этих постов должен входить постоянный контроль за соблюдением миграционного законодательства в местах массового прибытия в город. Они должны быть обеспеченны необходимыми помещениями, техникой и иметь информационные базы данных. Их сотрудники должны иметь право принимать оперативные решения по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства", - рассказал мэр города.

Кроме того, на коллегии Федеральной миграционной службы обсуждался вопрос о повышении штрафов за несоблюдение миграционного законодательства. По предложению Сергея Собянина, в 2 раза могут быть увеличены штрафы за нарушение правил въезда и режима пребывания в России и незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. Также к ответственности будут привлекать и работодателей, - должностных и физических лиц - которые используют труд незаконных мигрантов.

Также на коллеги подняли вопрос создания еще одного центра временного содержания иностранцев, которые находятся на территории России незаконно. Эту тему обсудят на ближайшем заседании правительства города. Сейчас на Москву и область работает только один такой комплекс. Его должны отремонтировать и создать там дополнительные функциональные возможности. В итоге иностранные граждане смогут в одном месте легально получить все документы, а также сдать экзамен по русскому языку.