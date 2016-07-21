Мосгорнаследие может оштрафовать виновных в пожаре на пивзаводе в Москве

Фото предоставлено пресс-службой Мосгорнаследия

Мосгорнаследие может оштрафовать собственника здания бывшего пивзавода на Кутузовском проспекте, где в ночь на четверг произошел пожар. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновникам пожара грозит штраф до полумиллиона рублей. Пользователю объекта Мосгорнаследие предписало провести ремонт кровли сооружения. Восстанавливать здание будут под контролем департамента.

В Москве сгорело здание Трехгорного пивоваренного завода

Пожар на Кутузовском проспекте, в здании бывшего пивзавода, вспыхнул в 1:39. Площадь возгорания составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании произошли обрушения кровли, строительных конструкций и перекрытий первого этажа.

Пламя тушили 70 расчетов МЧС, в том числе два пожарно-спасательных корабля. В 4:50 возгорание было ликвидировано, в настоящее время проводятся работы по разбору завалов.

Позднее на место пожара прибыла лаборатория МЧС, которая не нашла сильного загрязнения воздуха, однако жильцам расположенных рядом домов рекомендовали закрывать окна.