Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2016, 19:43

Безопасность

Мосгорнаследие может оштрафовать виновных в пожаре на пивзаводе в Москве

Фото предоставлено пресс-службой Мосгорнаследия

Мосгорнаследие может оштрафовать собственника здания бывшего пивзавода на Кутузовском проспекте, где в ночь на четверг произошел пожар. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновникам пожара грозит штраф до полумиллиона рублей. Пользователю объекта Мосгорнаследие предписало провести ремонт кровли сооружения. Восстанавливать здание будут под контролем департамента.

В Москве сгорело здание Трехгорного пивоваренного завода

Пожар на Кутузовском проспекте, в здании бывшего пивзавода, вспыхнул в 1:39. Площадь возгорания составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании произошли обрушения кровли, строительных конструкций и перекрытий первого этажа.

Пламя тушили 70 расчетов МЧС, в том числе два пожарно-спасательных корабля. В 4:50 возгорание было ликвидировано, в настоящее время проводятся работы по разбору завалов.

Позднее на место пожара прибыла лаборатория МЧС, которая не нашла сильного загрязнения воздуха, однако жильцам расположенных рядом домов рекомендовали закрывать окна.

Ссылки по теме


штрафы пожары Мосгорнаследие Кутузовский проспект возгорания чп строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика