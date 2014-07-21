В Москве с начала года обнаружено более 8 тысяч брошенных машин

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице с начала 2014 года обнаружено свыше 8 тысяч бесхозных автомобилей, сообщает в понедельник, 21 июля, пресс-служба объединения административно-технических инспекций.

Только за минувшую неделю выявлено более 300 брошенных автомобилей. За последние 6,5 месяцев компании или учреждения, в чьем ведении находится территория, где стоит брошенная машина, были оштрафованы более 1,5 тысяч раз.

Кроме того, в настоящее время на контроле ведомства находится порядка 130 бесхозных автомобилей.

Отметим, что брошенными автомобили считаются, если они не имеют госномера, в них присутствует захламление грузового или пассажирского отсека, свободный доступ в салон или явные признаки долгого простоя.

Пожаловаться на автохлам можно на портале "Наш город", заполнив соответствующую заявку. К заявке необходимо прикрепить фотографию машины и указать адрес ее нахождения.