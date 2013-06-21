Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2013, 00:19

Безопасность

Столичные приставы фактически приостановили взимание штрафов ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) приостановило электронное взаимодействие с ГИБДД из-за сбоя во внутренней системе, рассказал M24.ru источник в ведомстве. Исполнительные документы должникам перестали направлять еще 1 июня 2013 года. Пока приставы и гаишники обмениваются информацией с помощью бумажных писем, но их поток в разы меньше, чем электронных. Когда система будет восстановлена – пока не известно, но до тех пор автомобилистам не грозит запрет на выезд за рубеж.

Как пояснил источник в УФССП, у ГИБДД возникла проблема с установлением достоверности факта оплаты штрафа, специалисты проводят модернизацию системы электронного взаимодействия между двумя ведомствами. "Пока мы занимаемся только автомобилистами, добровольно выплачивающими штрафы, в остальных случаях исполнительное производство по электронной системе приостановлено", - пояснил источник. По его словам, информация о должниках из ГИБДД приходит, как и прежде, только в письменном виде.

"Ввиду невозможности в настоящее время установления ГИБДД достоверности факта оплаты штрафа должником, начиная с 1 июня 2013 года направление исполнительных документов приостановлено", - говорится в официальном ответе УФССП Москвы на запрос M24.ru.

Напомним, электронная система взаимодействия между УФССП по Москве, ГИБДД и мэрией, позволяющая обрабатывать 1,5 тысячи запросов в минуту, начала тестироваться еще летом прошлого года. Она была создана для того, чтобы приставы и гаишники быстрее оформляли многочисленные штрафы с дорожных камер, в том числе за парковку. 4 апреля этого года система заработала по всей Москве. До конца мая приставы направили должникам более 90 тысяч исполнительных документов.

Проблемы, связанные с тем, что информация об оплате штрафов не доходит до ГИБДД и в 10% случаев ответственные автомобилисты продолжаются числиться должниками, возникают по всей стране. С 1 января 2013 года банки должны направлять информацию о платежах в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). При этом треть банков к ней не подключена, а остальные присылают неполные данные. Только москвичи в апреле и мае этого года направили почти 30 тысяч жалоб на сбои в системе.

Между тем по мнению замначальника ГИБДД Владимира Кузина, для приставов это не должно быть поводом отказываться от рассылки исполнительных документов. "Есть Кодекс об административных правонарушениях, который требует оплатить штраф в течение 30 дней, а потом возбуждать исполнительное производство", - подчеркнул Кузин.

По его словам, со сбоями в работе казначейства должна разбираться прокуратура, а ГИБДД не может нарушать закон и, как обычно, передает всю информацию о неоплаченных штрафах приставам. При этом дорожная полиция обещает максимально быстро рассматривать жалобы водителей на "приписанные" им долги. К слову, узнать о своих штрафах можно на сайте ГИБДД или портале госуслуг.

Лидер инициативной группы "Автомобилисты Москвы" Леонид Антонов отметил, что электронные системы межведомственного взаимодействия по штрафам существуют во всех западных странах. "Однако в Европе они имеют двух- или трехуровневую систему контроля", - заметил Антонов. По его словам, властям нужно продумать более четкую и оперативную систему опротестования штрафов. Кроме того, через порталы госуслуг "невозможно добиться ответа от ГИБДД в случае жалобы".

Он напомнил, что сложившаяся ситуация касается не только ГИБДД, но и мэрии, так как с 1 июля 2013 года московские власти берут на себя ответственность за рассылку штрафов за неоплаченную парковку и въезд грузовиков в пределы МКАД. На базе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" откроют колл-центр, куда смогут обратиться несогласные со штрафом автомобилисты.

По мнению лидера движения автомобилистов "Свобода выбора", депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, "сбой в системе взаимодействия – это все-таки единичные случаи, поэтому отказываться от нее не нужно". Эксперт отметил, что освобождение неплательщиков от административного преследования – справедливая мера, однако "ситуация не должна оставаться в таком виде". Лысаков считает, что технологический сбой в системе необходимо устранить как можно быстрее, кроме того, нужно предусмотреть меры ответственности для банков, которые не торопятся подтверждать платежи.

Мария Решетникова, Марина Курганская

штрафы должники УФССП по Москве неплательщики электронная система межведомственного взаимодействия пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика