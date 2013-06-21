Столичные приставы фактически приостановили взимание штрафов ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) приостановило электронное взаимодействие с ГИБДД из-за сбоя во внутренней системе, рассказал M24.ru источник в ведомстве. Исполнительные документы должникам перестали направлять еще 1 июня 2013 года. Пока приставы и гаишники обмениваются информацией с помощью бумажных писем, но их поток в разы меньше, чем электронных. Когда система будет восстановлена – пока не известно, но до тех пор автомобилистам не грозит запрет на выезд за рубеж.

Как пояснил источник в УФССП, у ГИБДД возникла проблема с установлением достоверности факта оплаты штрафа, специалисты проводят модернизацию системы электронного взаимодействия между двумя ведомствами. "Пока мы занимаемся только автомобилистами, добровольно выплачивающими штрафы, в остальных случаях исполнительное производство по электронной системе приостановлено", - пояснил источник. По его словам, информация о должниках из ГИБДД приходит, как и прежде, только в письменном виде.

"Ввиду невозможности в настоящее время установления ГИБДД достоверности факта оплаты штрафа должником, начиная с 1 июня 2013 года направление исполнительных документов приостановлено", - говорится в официальном ответе УФССП Москвы на запрос M24.ru.

Напомним, электронная система взаимодействия между УФССП по Москве, ГИБДД и мэрией, позволяющая обрабатывать 1,5 тысячи запросов в минуту, начала тестироваться еще летом прошлого года. Она была создана для того, чтобы приставы и гаишники быстрее оформляли многочисленные штрафы с дорожных камер, в том числе за парковку. 4 апреля этого года система заработала по всей Москве. До конца мая приставы направили должникам более 90 тысяч исполнительных документов.

Проблемы, связанные с тем, что информация об оплате штрафов не доходит до ГИБДД и в 10% случаев ответственные автомобилисты продолжаются числиться должниками, возникают по всей стране. С 1 января 2013 года банки должны направлять информацию о платежах в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). При этом треть банков к ней не подключена, а остальные присылают неполные данные. Только москвичи в апреле и мае этого года направили почти 30 тысяч жалоб на сбои в системе.

Между тем по мнению замначальника ГИБДД Владимира Кузина, для приставов это не должно быть поводом отказываться от рассылки исполнительных документов. "Есть Кодекс об административных правонарушениях, который требует оплатить штраф в течение 30 дней, а потом возбуждать исполнительное производство", - подчеркнул Кузин.

По его словам, со сбоями в работе казначейства должна разбираться прокуратура, а ГИБДД не может нарушать закон и, как обычно, передает всю информацию о неоплаченных штрафах приставам. При этом дорожная полиция обещает максимально быстро рассматривать жалобы водителей на "приписанные" им долги. К слову, узнать о своих штрафах можно на сайте ГИБДД или портале госуслуг.

Лидер инициативной группы "Автомобилисты Москвы" Леонид Антонов отметил, что электронные системы межведомственного взаимодействия по штрафам существуют во всех западных странах. "Однако в Европе они имеют двух- или трехуровневую систему контроля", - заметил Антонов. По его словам, властям нужно продумать более четкую и оперативную систему опротестования штрафов. Кроме того, через порталы госуслуг "невозможно добиться ответа от ГИБДД в случае жалобы".

Он напомнил, что сложившаяся ситуация касается не только ГИБДД, но и мэрии, так как с 1 июля 2013 года московские власти берут на себя ответственность за рассылку штрафов за неоплаченную парковку и въезд грузовиков в пределы МКАД. На базе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" откроют колл-центр, куда смогут обратиться несогласные со штрафом автомобилисты.

По мнению лидера движения автомобилистов "Свобода выбора", депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, "сбой в системе взаимодействия – это все-таки единичные случаи, поэтому отказываться от нее не нужно". Эксперт отметил, что освобождение неплательщиков от административного преследования – справедливая мера, однако "ситуация не должна оставаться в таком виде". Лысаков считает, что технологический сбой в системе необходимо устранить как можно быстрее, кроме того, нужно предусмотреть меры ответственности для банков, которые не торопятся подтверждать платежи.

Мария Решетникова, Марина Курганская