Водителей тяжелых фур временно освободят от штрафов за неуплату проезда

Водителей фур освободят от штрафов за неоплаченный проезд

Минтранс совместно с депутатами Госдумы разработал поправки в КоАП, по которым водители фур массой больше 12 тонн пока не будут платить штрафы за неоплаченные проезд, сообщается на сайте ведомства.

Также депутаты предложили снизить до 50 тысяч рублей штраф для владельцев таких грузовиков, а за повторное нарушение установить их на уровне 100 тысяч рублей.

До принятия поправок штрафы с водителей взимать не будут.

Напомним, с 15 ноября начал действовать сбор с многотонных грузовиков за проезд по федеральным трассам. Правительством определен тариф в 1,53 рубля за километр пути, он будет действовать до 1 марта 2016 года. Затем ставку поднимут до 3,06 рубля за километр.

Для оплаты налога водителям грузовиков необходимо зарегистрироваться в системе оплаты "Платон", однако многие водители не успели подключиться к платежной системе. Штраф за неуплату варьируется от 40 тысяч до миллиона рублей.

Отметим, что водители большегрузов смогут оплачивать разовые поездки по федеральным трассам без регистрации в платежной системе "Платон", получение бортового счетчика также не является обязательным.

Для оплаты налога водителям необходимо зарегистрироваться в системе учета, но многие уже столкнулись с проблемой – верификация аккаунта занимает до 10 дней. Чтобы стать участником системы, необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо. Подключиться к ней можно на сайте, в центре информационной поддержки или через терминал самообслуживания.