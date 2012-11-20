ГИБДД начинает штрафовать за проезд по новым выделенным полосам

ГИБДД начинает штрафовать за проезд по новым выделенным линиям

С 20 ноября ГИБДД начинает штрафовать автомобилистов за проезд по новым выделенным линиям.

В понедельник, 19 ноября, в Москве появились четыре выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

"Выделенки" открылись на участках: Новослободская улица – Дмитровское шоссе; Люблинская улица – от Волгоградского проспекта до Проектируемого проезда № 5396; на Дорогомиловской улице – в центр; улица Красная Пресня – проспект маршала Жукова (от улицы 1905 года до Крылатской улицы).

Первые сутки выделенные полосы работали в тестовом режиме. А с 20 ноября для нарушителей вводятся штрафы. Решившие прокатиться по "выделенки" автомобилисты будут вынуждены заплатить три тысячи рублей.