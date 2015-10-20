Более 1200 проверок такси прошли в Москве с начала года

Фото: ТАСС/Краснова Александра
В Москве провели более 1200 проверок такси с начала года, сообщается на бета-версии обновленного портала мэра и правительства Москвы.
Сотрудники Управления надзора за перевозками пассажиров и багажа Московской административной дорожной инспекции выявили 202 машины, работающие без лицензии.
Правила перевозок пассажиров и багажа нарушили 2545 автомобилей.
Было выписано 2279 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности и штрафов на 49 миллионов рублей.
В столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.
С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, однако те, кто уже получил лицензию, могут работать до конца срока и только потом перекрасить автомобиль.
С апреля 2014 года лицензию для работы в такси можно оформить только на портале госуслуг, однако срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней.