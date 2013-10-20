Курильщики начали собирать подписи за смягчение антитабачного закона

За курение на детских площадках будут штрафовать на три тысячи рублей

В Госдуме обсуждают поправки о повышении штрафов за курение в общественных местах. Как показывает практика, устное предупреждение на нарушителей не действует. Курильщики предложили депутатам свой вариант общественной государственной программы против курения и уже начали собирать подписи за смягчение антитабачного закона.

"Нужно разрешить курить везде, но с тем условием, что делать это только в специально отведенных местах на работе, в поездах и театрах", - сообщил исполнительный директор Общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Согласно поправкам владелец ресторана или кафе, посетитель которого закурит прямо за столиком, заплатит от 40 до 90 тысяч рублей. Частные лица заплатят за курение в запрещенных местах полторы тысячи рублей, а за курение на детских площадках - три тысячи рублей.