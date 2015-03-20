14 тысяч пассажиров наземного транспорта оштрафованы за чужие соцкарты

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

14 тысяч человек оштрафованы на наземном транспорте за использование чужих социальных карт, сообщает Агентство "Москва".

Всего за год к ответственности привлекли 131 тысячу нарушителей. Штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, за использование чужой соцкарты – 2,5 тысячи.

Добавим, что в 2014 году сумма штрафов за безбилетный проезд в московском метро и на монорельсе составила 211 миллионов рублей, оштрафованы были около 174 тысяч человек.

Напомним, безбилетникам дается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на его оплату. Тех, кто не "погасит" квитанцию за этот срок, признают должниками и передают судебным приставам. За накопленные долги более 10 тысяч рублей "зайца" могут не выпустить за границу.

На сегодняшний день у 4,5 миллиона москвичей есть социальная карта.