Московский "Спартак" оштрафован КДК РФС на 432,5 тысячи рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" заплатит штраф в размере 432 тысячи 500 рублей по матчам с махачкалинским "Анжи" в чемпионате РФПЛ и "Тосно" из Ленинградской области в Кубке России по футболу. Такое решение принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в среду, сообщает РАПСИ.

"Спартак" по игре с "Анжи" наказан штрафом в размере 352 тысячи 500 рублей за бросание зрителями пиротехнических изделий, предметов, скандирование оскорбительных выражений и задержку начала матча.

Встреча с "Тосно" обойдется "Спартаку" еще в 80 тысяч рублей (использование пиротехники и скандирование оскорбительных выражений).

Московский ЦСКА по итогам матча с петербургским "Зенитом" оштрафован на 150 тысяч рублей, а столичный "Локомотив" по матчу с пермским "Амкаром" - на 100 тысяч.