В столице хотят ввести "тихий час" в дневное время

В Москве могут запретить шуметь в обеденное время

Мосгордума готова разработать законопроект о введении в столице "тихого часа". Такая система действует в Подмосковье, где с 2014 года запрещено шуметь с 13 до 15 часов, рассказала M24.ru глава комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. Она отметила, что, прежде чем рассматривать этот вопрос в парламенте, депутаты спросят мнение москвичей о конкретном времени обеденного перерыва на сайте "Активный гражданин".

Ранее на этом портале уже прошло голосование за ужесточение городского закона "О тишине". 69% москвичей высказались за то, чтобы шумные работы в домах велись с 9:00 до 19:00, а не с 7:00 до 23:00, как сейчас. Причем почти половина опрошенных (47%) предлагает прерывать работы на "обеденный перерыв" в дневное время. Около четверти москвичей (22%) полагают, что перерыв можно и не делать. 19% горожан - за "тихий час", при этом согласны общий график шумных работ сделать более лояльным к ремонтникам - с 8:00 до 22:00. И только 10% опрошенных считают, что ничего вообще менять не надо.

"Если такое большое количество москвичей уже проголосовало за ужесточение закона "О тишине", мы внесем в него поправки", - отметила Святенко. По ее словам, такие итоги голосования - "мощный результат, чтобы законодатели сразу начали работать".

С 2002 года в столице действует городской закон "О тишине". За нарушение покоя в ночное время с 23 до 7 часов штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч, для юридических – от 40 до 80 тысяч рублей. Как пояснили M24.ru в пресс-службе Мосжилинспекции, жаловаться на шум москвичи должны в полицию. С 2002 года в столице действует городской закон "О тишине". За нарушение покоя в ночное время с 23 до 7 часов штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч, для юридических – от 40 до 80 тысяч рублей. Как пояснили M24.ru в пресс-службе Мосжилинспекции, жаловаться на шум москвичи должны в полицию. До 2011 года в постановлениях правительства города, регулирующих перепланировку, говорилось о том, что ремонтные работы, в отличие от другого вида шума, должны быть ограничены временем с 9.00 до 19.00. Однако в декабре 2011 года в столице были введены упрощенные правила перепланировки, во многих случаях ее теперь не надо согласовывать. Тогда же из документов исчезла и норма о проведении ремонтных работ до 19.00. Остались только общие требования закона о тишине.





Отметим, что аналогичный "тихий час" - с 13:00 до 15:00 - с июля 2014 года действует в Московской области. Вечером и ночью покой окружающих в Подмосковье нельзя нарушать с 21:00 до 8:00 в будни, а также с 22:00 до 10:00 в выходные.

Как пояснила M24.ru начальник главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева, с июля прошлого года в ведомство поступило 4 тысячи жалоб. На нарушителей закона о тишине выписаны штрафы на общую сумму 30 млн рублей. "В прошлом году, пока наказывали только за ночные нарушения и этим занималась полиция, было собрано штрафов на 113 тысяч рублей, что говорит об эффективности нового закона и работы нашего ведомства", - отметила Витушева.

В Московской области штрафы для физических лиц составляют от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных - от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение в течение года граждан оштрафуют на 4 тысячи рублей, должностных лиц - на 15-30 тысяч, юридических лиц - на 60-80 тысяч. А нарушителей, пойманных в третий раз, накажут еще сильнее: граждан оштрафуют на 5 тысяч, должностных лиц - на 50 тысяч, а юрлиц - на 100 - 150 тысяч рублей.

Ведущий юрисконсульт ЗАО "ЮСБ" Анна Солоненко считает идею о введении "тихого часа" верной. Поправки в закон "О тишине" защитят право малолетних детей, пожилых москвичей на послеобеденный сон. "В случае шумного ремонта у соседей можно будет вызвать участкового, который составит протокол, - отметила Солоненко. - Для большей эффективности можно скооперироваться с соседями и даже купить шумометр". Можно также запастись другими доказательствами: показаниями свидетелей, диктофонной аудиозаписью.

По ее словам, чтобы отстоять свои права, необходимо не лениться, а каждый раз, если соседи шумят в неурочное время, вызывать участкового. "В случае, если до него дозвониться не удалось, можно звонить по "02". Они пришлют наряд или сами свяжутся с участковым", - отметила Солоненко.

Член комиссии комиссии по экологической политике Мосгордумы Валерий Теличенко уточнил, что москвичам достаточно одного часа для дневного сна, а не двух, как в области. "С одной стороны, не нужно совсем прекращать бурную жизнь мегаполиса, - пояснил он. - Но с другой, официальный "тихий час" позволит горожанам жить комфортнее. Для реализации этой инициативы потребуется отклик граждан, их высокое самосознание и забота о других. Со временем москвичи привыкнут к новым правилам, но на первых порах нужно будет активно применять меры административного воздействия".

Депутат напомнил, что за уровнем уличного шума, например, сегодня следит Мосэкомониторинг. Туда москвичи также могут пожаловаться, например, на очень шумную стройку. А по поводу разгрузки товаров около жилых домов по ночам можно обратиться в Московскую административную дорожную инспекцию.

Марина Курганская, Марина Павленко