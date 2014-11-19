Госдума планирует повысить штрафы для "зайцев" в поездах

Фото: ТАСС/ Елена Пальм

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд. Вместо административной ответственности предлагается ввести гражданско-правовую ответственность. В этом случае безбилетник должен будет оплатить перевозчику неустойку в виде фиксированного штрафа, сообщается на сайте Госдумы.

Так, платить за проезд без билета в электричках придется в 50 раз больше установленного тарифа, а для "зайцев" в поездах дальнего следования предусмотрен штраф, равняющийся пятикратной величине тарифа.

В настоящее время штраф в электричках составляет 100 рублей, в поездах дальнего следования - 200 рублей. Если закон будет принят, то штраф за безбилетный проезд в пригородном поезде составит 1,3 тысячи рублей, а в поезде дальнего следования – 2 тысячи (плюс стоимость проезда).

Согласно проекту, существует три механизма взыскания штрафа. Во-первых, это "добровольное приобретение билета у кассира в вагоне", во-вторых, "составление протокола о нарушении, в котором указываются данные для обращения в суд". Если же гражданин не оплачивает проезд и не предоставляет документ для составления протокола, то его ссаживают с поезда.

Помимо этого, предлагается наделить компании-перевозчики правом проверки билетов, а также взимания дополнительного сбора за продажу билетов "зайцам" прямо в поездах.

Отметим, что пока до 30% пассажиров железнодорожного транспорта являются безбилетниками.

Ранее M24.ru сообщало, что до конца года штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Москвы можно будет оплатить через интернет. Об этом рассказал источник в ГКУ "Организатор перевозок". По его словам, такой сервис в декабре должен быть запущен на сайте учреждения. Контролерам планируется выдать мобильные устройства - планшеты или смартфоны. С помощью гаджетов они смогут в режиме реального времени пополнять базу "зайцев".

Предполагается, что свой штраф на сайте контролеров безбилетники смогут найти, введя фамилию или номер постановления об административном правонарушении. Оплатить квитанцию можно будет банковской картой. Должники также смогут распечатать "платежку" со штрих-кодом, а потом "погасить" ее через терминалы или отделения Сбербанка, пояснил собеседник M24.ru. Кроме того, "зайцы" получат возможность в режиме онлайн узнать, не передан ли их штраф судебным приставам.