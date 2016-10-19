Собираемость штрафов за летнюю резину зимой будет низкой – эксперт

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Собираемость штрафов за летнюю резину зимой не будет высокой, поскольку камеры не смогут фиксировать это нарушение, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" главный редактор журнала "Тест–драйв" Максим Ракитин. В КоАП вносят требование обязательной смены зимних и летних шин. Соответствующий законопроект уже рекомендовал принять комитет Госдумы по транспорту.

"Это нарушение может зафиксировать только сотрудник на дороге. Камера вряд ли определит, есть ли у вас шипы. Собираемость этих штрафов будет примерно такая же, как за нежелание пропустить пешехода на "зебре", – сказал он.

Штрафовать водителей за летнюю резину зимой будут инспекторы ГИБДД

Штрафовать предлагается за летние шины, используемые с 1 декабря по 1 марта, и за зимние – в период с 1 июня по 1 сентября. Остальные дни даются на то, чтобы успеть переобуть автомобиль.

Размер штрафа составит две тысячи рублей. Эту же сумму придется заплатить за езду на "лысой" резине – в том случае, если глубина протекторов не соответствует нормативам технического регламента Евразийского союза.

Новые нормы могут вступить в силу уже 1 декабря.