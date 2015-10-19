Водителей хотят лишать прав за незаконную тонировку стекол авто

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Штраф за тонировку машин может увеличиться в три раза – 1,5 тысячи рублей. Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Согласно документу, за пленку на окнах водителю придется заплатить 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение его могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей.

Генеральный директор общественной организации "Движение без опасности" Вадим Мельников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", чем опасна тонировка автомобильных стекол.

"Высокий уровень тонировки ухудшает обзор и видимость других участников движения: автомобилей и пешеходов. Особенно это заметно в темное время суток. Попробуйте в затонированном автомобиле в неосвещенном дворе сдать назад. Это опасно. Если вы не увидели кого-то и не пропустили, вы нарушили какое-то другое правило дорожного движения. А причиной может быть то, что вы не увидели препятствие через пленку", – пояснил он.

Эксперт – о повышении штрафов за тонированные стекла в машине

Эксперт добавил, что вместо тонировки многие водители начали вешать в своих машинах шторки, что еще опаснее темной пленки.



"Вешание шторок – это странная тенденция, они полностью закрывают обзор. Конструкция любого транспорта предполагает, что у водителя должен быть максимальный уровень обзора, но многие автомобилисты специально его закрывают", – добавил он.

Напомним, сейчас штраф за тонировку стекол в машине составляет 500 рублей. Заклеивать пленкой передние стекла автомобилей запретили в 2010 году.

В августе в Госдуме предлагали лишать прав за использование ксеноновых фар. Предполагалось что сотрудники ГИБДД будут вычислять такие фары с помощью специальных приборов.