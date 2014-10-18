Тарпищев отстранен от деятельности в WTA за высказывания в адрес сестер Уильямс

Шамиль Тарпищев. Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) за высказывания в адрес американок Серены и Винус Уильямс, сообщается на сайте WTA.

Тарпищев наказан за комментарий относительно сестер Уильямс, который он сделал в программе Первого канала "Вечерний Ургант", вышедшей в эфир 7 октября. Так, обсуждая физические данные спортсменок, глава ФТР назвал их "братьями Уильямс".

"Недавние заявления Шамиля Тарпищева на российском телевидении о двух великих теннисистках в истории нашего вида спорта являются оскорбительными, унизительными и не могут иметь места в мире женского тенниса. Высказывания Тарпищева бросают тень на нашу великую игру и двух наших чемпионок.

Серена и Винус Уильямс - чемпионки и на корте, и за его пределами. Это удивительные личности, потрясающие спортсменки и великолепные примеры для подражания, которые сделали невероятно много для того, чтобы вдохновить женщин и девочек во всем мире на достижение своей мечты.WТА держится на принципах равных возможностей и взаимоуважения. Серена и Винус всегда следовали этим принципам и были их воплощением. Обсуждение Тарпищевым их пола бросает тень на наш вид спорта и на великих спортсменок", - заявила председатель и генеральный директор WTA Стейси Алластер.

Она отметила, что Тарпищев оштрафован на 25 тысяч долларов (максимально возможный денежный штраф, согласно правилам WTA). Кроме того, он будет отстранен от любой деятельности WTA в течение одного года.

"Также мы будем добиваться того, чтобы он был отстранен от должности председателя совета директоров Кубка Кремля в течение одного года. Восстановление в правах будет зависеть от его поведения. Тарпищев должен принести личные извинения Винус и Серене Уильямс, а также другим игрокам и любителям тенниса во всем мире, сделать публичные извинения", - добавила она.

Шамиль Тарпищев - заслуженный тренер СССР и России, член исполкома Олимпийского комитета России с 1994 года, Международного олимпийского комитета с 1996 года, а также совета при президенте России по физической культуре и спорту c 2002 года. Руководит всей деятельностью ФТР, представляет ФТР во всероссийских и международных спортивных организациях и объединениях.