Телеканал заплатит штраф за ошибочное поздравление ребенка

Фото: ИТАР-ТАСС

Мать отсудила у кабельного канала города Миассы (Челябинская область) 5 тысяч рублей за ошибочное поздравление ребенка, передает пресс-служба суда.

История началась в апреле 2014 года – женщина обратилась к своему кабельному оператору с просьбой показать в эфире поздравление ее семилетнего сына с днем рождения. В заявке были указаны все условия - дата показа, фамилия и имя ребенка, текст поздравления и песня, под которую должно транслироваться поздравление.

Однако в день праздника сотрудники компании, показывая фото именинника, поздравили совершенно другого ребенка - были перепутаны имя мальчика, вместо поздравления с 6-летием его поздравили с 10-летием, звучала другая музыка и текст другого поздравления.

После ролика женщина позвонила на канал и попросила все исправить, но ролик шел еще три дня в том же виде. По мнению истицы, в семье из-за инцидента сложилась неспокойная обстановка, а ребенок "сильно переживал по поводу случившегося".

В качестве компенсации морального вреда женщина требовала 50 тысяч рублей, но иск был удовлетворен частично. Представители ответчика посчитали иск необоснованным, потому что истица не обращалась с письменным заявлением или претензией.

Добавим, что решение суда пока не вступило в законную силу.