18 апреля 2013, 13:14

Безопасность

Нарушителям ПДД будут записывать штрафные баллы

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы РФ в ближайшее время намерены ужесточить наказание для водителей. В частности, за разговор по мобильному телефону, за отсутствие детского кресла, за езду в крайней левой полосе при свободной правой, а также ввести балльную систему штрафов. Более того, в КоАП РФ появится новая статья "Систематически грубое нарушение ПДД" (ст. 12.38). Об этом M24.ru рассказал 1-й заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Госдумы РФ Вячеслав Лысаков. Он сразу оговорился, что бояться новых санкций придется только "лихачам" и "злостным нарушителям".

По словам Лысакова, уже завтра, 19 апреля, все заявленные им поправки будут рассматриваться в первом чтении. Он считает, что новые санкции ПДД станут "сдерживающим фактором для водителей".

"Бальная система штрафов будет направлена против тех, кто грубо и систематически нарушает ПДД, то есть против лихачей. Людей, которые плюют на все и ездят, как хотят. Именно для них предлагается абсолютно новая статья КоАП - 12.38. Баллы будут начисляться за проезд на красный сигнал светофора, выезд на "встречку", превышение скорости свыше 80 км/час к разрешенной, за езду в пьяном виде. То есть за самые грубые нарушения", - пояснил разработчик законопроекта.

Сумма штрафов, по словам Лысакова, будет исчисляться от 500 рублей, которые будут равны 5 баллам. "Если нарушитель за год наберет 200 баллов, его будут лишать водительских прав и отправлять не только на пересдачу экзамена, но и на новое обучение в автошколе", - сказал парламентарий. Он пояснил, что ужесточение ПДД будет введено во избежание возможных жертв в случае ДТП, повышения уровня и культуры вождения. При этом Лысаков пояснил, что "никто не будет наказывать водителей, например, за правила стоянки", поскольку это "является незначительным нарушением и не влечет никаких серьезных последствий".

Кроме этого, по словам представителя нижней палаты, будет увеличен штраф за отсутствие детского кресла в машине. "Сейчас за это правонарушение предусмотрен, на мой взгляд, слишком маленький штраф в размере 500 рублей. Он будет увеличен до трех тысяч рублей, ровно столько стоит детское кресло. Я считаю, что надо заботиться о наших детях, а не ставить под удар их будущее", - подчеркнул Лысаков.

Он также отметил, что будет рассматриваться вопрос и о поднятии суммы штрафа за разговор по мобильному телефону до трех тысяч рублей, который сейчас составляет 300 рублей. "Часто происходят ДТП из-за водителей, которые разговаривают по телефону в дороге, пишут SMS-ки, смотрят фотографии в Интернете. Все эти действия приводят к невнимательности на дороге и к соответствующим последствиям. Купи гарнитуру и разговаривай, сколько хочешь. Главное, при этом не создавать помехи на дороге и аварийную обстановку", - сказал депутат. Он отметил, что парламентарии обсудят еще законопроект по ужесточению санкций за езду в крайней левой полосе при свободной правой. Сейчас сумма штрафа составляет 300 рублей. Какую цифру утвердят депутаты за это нарушение, пока неизвестно.

Екатерина Карачева

штрафы законы поправки Вячеслав Лысаков нарушения ПДД

