В 2016 году вырастут пени за просрочку коммунальных платежей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

С 1 января 2016 года в столице вырастут пени за просрочку коммунальных платежей, сообщили m24.ru в пресс-службе "Мосэнергосбыта".

Так, для населения, ТСЖ и ЖСК пеня будет начисляться с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки, а c 91 дня – 1/130 ставки.

Чтобы посчитать сумму штрафа, нужно сумму долга умножить на количество дней просрочки и на 0,000275 (если больше месяца) и на 0,000634 (если больше трех месяцев).

Ранее пеня начислялась с первого дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день. В "Мосэнергосбыте" добавили, что долг потребителей за электроэнергию перед по состоянию на 1 декабря составляет 25,5 миллиарда рублей.

Также в компании добавили, что планируется ужесточить ответственность за самовольное подключение к тепловым, электрическим и газовым сетям: штраф для физических лиц вырастет с 3–4 до 10–15 тысяч рублей, для должностных лиц – с 6–8 до 30–80 тысяч рублей, для юридических лиц — с 60–80 до 100–200 тысяч рублей.