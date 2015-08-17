10 столичных водителей оштрафованы за управление самодельными "каретами"

Фото: ТАСС/Юрий Машков

С начала года 10 московских водителей оштрафованы за управление переделанными автомобилями – "лимузинами" и "каретами", сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Речь идет о транспортных средствах, конструкция которых не соответствует требованиям законодательства: обычную машину пытаются удлинить, нарастить второй этаж или оборудовать бассейн.

В ГИБДД отмечают, что базовые системы – тормоза, рулевое управление, элементы подвески – не рассчитаны на такое вмешательство в конструкцию, увеличение массы и числа пассажиров. У таких авто, изготавливаемых вне заводских условий, нет допуска к участию в дорожном движении и они небезопасны как для пассажиров, так и других автомобилистов.

Глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко отметил, за управление такими машинами водители привлечены к административной ответственности, четыре авто сняты с учета, по остальным проводится проверка.

ГИБДД просит внимательно относиться к выбору компаний, предоставляющих сомнительные услуги по прокату автомобилей для свадеб и праздников.

Отметим, что за управление машиной, не прошедшей техосмотр, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если недобросовестный сервис выдал талон такому автомобилю, то ответственных за это также наказывают: для физических лиц штраф составляет 500 рублей, для юридических - 50 тысяч рублей.