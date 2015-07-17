Для мотоциклистов могут увеличить штраф за нарушение правил обгона

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Штраф за нарушение правил обгона для мотоциклистов могут повысить до 5 тысяч рублей. Эта мера должна снизить количество аварий с участием байкеров, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

"Надо установить соответствующие штрафные санкции за нарушения правил обгона. Думаю, надо начать с минимума - с 5 тысяч рублей. У нас есть очень сильный специалист в этой области – депутат Вячеслав Лысаков. И на ближайшем комитете я подниму этот вопрос и с ним переговорю", – приводит слова Соловьева Агентство "Москва".

Он также добавил, что для уменьшения количества ДТП с участием мотоциклистов нужна и профилактическая работа со стороны сотрудников ГИБДД. "Нужно восстанавливать ту систему, которая была в советское время. Когда со школы сотрудники ГАИ приходили и проводили уроки с ребятами. Здесь должны работать и СМИ, то есть профилактическая работа должна быть очень серьезная в этом направлении", – добавил депутат.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, сейчас за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за июнь в столице произошло 120 аварий с участием мотоциклов. Водители байков в большинстве случаев винят автомобилистов, а те, в свою очередь, обвиняют байкеров. Аварии с участием мотоциклистов всегда привлекают особое внимание у мотосообщества.

В большинстве случаев, приводят статистику байкеры, ссылаясь на данные ГИБДД, ответственность за ДТП лежит на автомобилистах. И лишь в 25 процентах случаев виноваты сами мотоциклисты.

Понимая, что опыта у начинающих байкеров мало, многие мотоклубы вводят в обязательном порядке внутренние правила вождения, нарушение которых приравнивается к исключению из клуба. Кроме того, представители мотосообщества уже давно сотрудничают с ГИБДД в подготовке новых стандартов и программ для водителей. Некоторые предлагают увеличить срок обучения езды на мотоцикле.