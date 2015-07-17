Штрафы за разговоры по телефону за рулем могут увеличить в несколько раз

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Штраф за разговор по телефону за рулем могут повысить до 10 тысяч рублей. Такой законопроект планирует разработать зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

"Разговаривать по телефону – это значит отвлекаться от дороги, а на дорогах сейчас сложная обстановка, особенно в Москве, поэтому это рано или поздно кончится дорожно-транспортным происшествием. В целях обеспечения безопасности самого гражданина нужно ужесточать ответственность", – цитирует Соловьева Агентство "Москва".

По его словам, необходимо усилить первичную ответственность до 5 тысяч рублей, а вторичную – не менее 10 тысяч.

Водителям могут запретить курить за рулем

Напомним, сейчас водителям, разговаривающим по мобильному телефону за рулем, грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

За последнее время участились ДТП при участии водителя, который разговаривал по телефону или слал SMS, что еще более распространено, потому что многие высматривают свою переписку и очень отвлекаются от дорожного движения.

В связи с этим 16 июля волонтеры "Безопасной столицы" провели рейд в центре города, чтобы выявить водителей, разговаривающих за рулем. В результате за два часа было выявлено около 80 нарушителей.