Штрафы для "зайцев" в электричках могут привязать к расстоянию в пути

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках и поездах дальнего следования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается упразднить действующие штрафы для безбилетников в размере 100 рублей в электричках и 200 рублей в поездах местного и дальнего сообщения и привязать их к расстоянию в пути и классу состава.

Согласно законопроекту, при отказе от приобретения проездного билета будет составляться акт. В поезде пригородного сообщения с "зайца" будет взыскиваться штраф в размере 50-кратной величины тарифа на его перевозку на расстояние 10 километров, применяемого на участке для типа и класса вагона и категории поезда, в котором обнаружен безбилетник. Так, штраф за безбилетный проезд в электричках в столичном регионе составит в районе 1 тысячи рублей.

Что касается поездов дальнего следования, то там предусматривается штраф в размере пятикратной величины тарифа за перевозку пассажира на расстояние 100 километров, применяемого для типа и класса вагона, места в вагоне и категории поезда.

При этом у безбилетника будет возможность добровольно купить билет прямо в вагоне. Поправками разрешается взимать за это некий дополнительный сбор.

Минимальный зонный тариф на пригородные поезда в Москве и Московской области с 1 января 2015 года составляет 19 рублей.

Напомним, в августе 2014 года вступили в силу новые правила провоза пассажиров на железнодорожном транспорте. Согласно этим правилам, контролеры теперь имеют право высадить пассажира без билета из поезда, в пригородных поездах для этого привлекают транспортную полицию. Кроме того, контролеры могут проверить билет у пассажира даже на платформе.