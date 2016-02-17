Форма поиска по сайту

Нападение на Касьянова в ресторане классифицировали как хулиганство

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичные полицейские классифицировали нападение на Михаила Касьянова в центре столицы как "Мелкое хулиганство", сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна.

Наказание по административной статье предусматривает штраф в размере от 500 до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, поводов для возбуждения уголовного дела в МВД не нашли.

Напомним, в начале февраля в одном из ресторанов в центре Москвы неизвестные бросили в политика Михаила Касьянова торт, выкрикивая угрозы в его адрес, после чего скрылись на автомобилях. Политик уже написал заявление о привлечении нападавших к ответственности за угрозу жизни.

