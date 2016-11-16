Правительство одобрит штрафы за опасное вождение

Кабинет министров одобрит введение штрафов за опасное вождение. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает телеканал "Москва 24". Штраф за подобное нарушение составит пять тысяч рублей.

Согласно законопроекту, опасным вождением считается отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, а также резкое торможение и несоблюдение интервалов.

Поправки в правила дорожного движения, которые определяют понятие "опасное вождение", вступили в силу 8 июня. Под этим термином предусматривается неоднократное перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, препятствование обгону. Для сотрудников ГИБДД сформирована библиотека с примерами подобных нарушений. В мае в интернете появился сайт с примерами опасного вождения. Создатели сайта выявляют шесть видов опасного вождения: "шашки" – многократные перестроения, "нервяки" – подрезания при перестроении, "торопыги" – несоблюдение безопасной дистанции, "грядки" – несоблюдение бокового интервала, "воспитатели" – резкое торможение перед другим транспортным средством, а также препятствование обгону, что классифицируется как "упертый".

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/302]Как правильно действовать при ДТП[/URLEXTERNAL]