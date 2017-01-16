Автостраховщикам без электронных полисов увеличат штрафы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Штрафы для автостраховщиков, которые не используют электронные полисы и имеют большое количество жалоб, собираются увеличить, сообщает Агентство "Москва".

По словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, предложение по увеличению размера штрафа уже готовится. Санкции к страховщикам будет предъявлять ЦБ РФ.

Уфимцев также отметил, что в основном с электронными полисами не работают маленькие компании.