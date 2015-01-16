Бизнесмена оштрафовали за публикацию резюме соискателя

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Бизнесмена из Челябинской области оштрафовали за публикацию в соцсетях резюме соискателя, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководитель коммерческой фирмы без разрешения истца разместил резюме с его анкетными данными - именем, номером телефона, датой рождения, семейным положением и информацией об опыте работы.

Мужчина пожаловался в прокуратуру, и в отношении бизнесмена завели дело по статье КоАП "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах".

В результате рассмотрения дела суд оштрафовал коммерсанта на 600 рублей.