Московские полицейские проводят "антитабачный" рейд

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичной полиции проводят "антитабачный" рейд в городе, направленный на борьбу с теми, кто дымит в общественных местах.

Как сообщили M24.ru в главке МВД по Москве, мероприятие проводят в Тверском районе пятеро участковых.

Полицейские проводят разъяснительную работу среди прохожих и объясняют курильщикам, что с 15 ноября за употребление никотина в запрещенных местахих будут штрафовать.

Напомним, С 15 ноября вступают в силу штрафы за нарушение антитабачного законодательства. Теперь придется платить за выкуренную сигарету не только в общественных местах, но и на сцене театра, экране кино и публичных выступлениях.

Штраф за курение в неположенном месте составит от 500 до 1,5 тысяч рублей, за отсутствие "курилки" – от 20 до 30 тысяч для должностных лиц и от 50 до 80 тысяч – для фирм.