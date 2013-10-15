Госдума одобрила законопроект о штрафах за курение

Фото: M24.ru

Госдума во вторник приняла во втором и в третьем чтениях закон, вводящий штрафы за нарушение антитабачного закона.

Согласно документу, штраф за продажу табачной продукции несовершеннолетним составит от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч - для должностных и от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических лиц, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Кроме того, в КоАП появится прямой запрет курения на детских площадках. Нарушение этого запрета будет наказываться штрафом от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Демонстрация табачных изделий и их курения в детском кино повлечет штрафы от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для юридических. Штрафы за демонстрацию сигарет или процесса курения в "обычных" (не детских) художественных фильмах составят теперь от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 170 тысяч - юридическим.

Исключение составят только случаи, когда курение "является неотъемлемой частью художественного замысла".

Закон вступит в силу с 15 ноября, если его одобрит Совет Федерации и подпишет глава государства.