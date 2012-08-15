Московских дворников будут штрафовать за грязь на скамейках

ИТАР-ТАСС

Штрафы за грязь на скамейках и фонтанах, а также плохую уборку улиц в Москве могут возрасти. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут рассмотрены в сентябре на ближайшем заседании столичного правительства.

Поправками предусмотрен целый ряд повышений штрафов за неудовлетворительное содержание улиц, дворов и домов. В частности, предполагается втрое увеличить штраф за неуборку снега и льда с крыш и водостоков на столичных многоэтажках - с 30 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Также могут быть увеличены штрафы за грязь на скамейках и в фонтанах города и мусор вокруг контейнеров и урн. Причем простые дворники могут поплатиться за это штрафом до 5 тысяч, а руководителям подрядных организаций придется заплатить до 100 тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма такого штрафа для них составляет всего 10 тысяч, что, как считают столичные чиновники, слишком мало.

Если поправки в КоАП будут одобрены, первые штрафы коммунальщикам придется платить уже этой зимой.