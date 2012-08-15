Штрафы за снос объектов культурного наследия могут увеличить

ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют увеличить штрафы за снос объектов культурного наследия. С таким предложением выступает департамент культурного наследия, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Александра Кибовского.

Толчком к такому решению послужил снос дома на Арбате. Напомним, снос дома Мельгунова (Арбат, 41) начался 7 августа. Работы проводились без согласования департамента культурного наследия и комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности на территории зон охраны объектов культурного наследия и достопримечательных мест, так называемой "Сносной комиссии".

В пятницу, 10 августа, стало известно, что подрядчиков оштрафовали на сумму в 200 тысяч рублей. Общий размер всех штрафных санкций составил 500 тысяч рублей, отметил Кибовский.

Глава ведомства подчеркнул, что федеральное законодательство не позволяет принимать большие меры. "Такие штрафы никого не останавливают", - сказал он.

Департамент культурного наследия предлагает увеличить штрафы за снос объектов культурного наследия до одного миллиона рублей. Кибовский надеется, что предложение ведомства будет поддержано Мосгордумой.