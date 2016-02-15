Пени за просрочку платежей за электроэнергию вырастут с марта

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Мосэнергосбыт с марта текущего года начнет начислять увеличенные пени за просрочки платежей за электроэнергию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании Андрея Ковалева.

"Мы начнем выставлять увеличенные пени за просрочки платежей за электроэнергию с марта 2016 года. Для населения пеня будет начисляться с 31 дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки, а c 91 дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки. Прежде для данных категорий потребителей пеня начислялась постоянно с первого дня просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки", – рассказал Ковалев.

Начисление повышенных пеней связано с ростом задолженности потребителей за электроэнергию, а также с ужесточением ответственности за самовольное подключение к тепловым, электрическим и газовым сетям.

Новый закон предусматривает применение прогрессивной шкалы размера пени за просрочку платежей. Особенно ужесточаются пени для предприятий, не являющихся поставщиками тепловой энергии и воды. Также меняются правила для так называемых неотключаемых потребителей.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря минувшего года долг потребителей за электроэнергию перед Мосэнергосбытом составлял 25,5 миллиарда рублей.

