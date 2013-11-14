В России увеличились штрафы за нарушение правил регистрации машин

Повышаются штрафы за нарушение правил регистрации транспортных средств

С 14 ноября в России повышаются штрафы за нарушение правил регистрации транспортных средств, сообщает телеканал "Москва 24".

Тем, кто злоупотребит транзитными номерами или не поставит автомобиль на учет вовремя, придется заплатить от полутора до двух тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц штраф может составлять от пяти до десяти тысяч.

Ранее эти суммы не превышали трехсот рублей.

Штраф за управление транспортным средством, которое некорректно зарегистрировано, составит 500 до 800 рублей, а за повторное нарушение автовладелец может лишиться прав на срок до трех месяцев.

Напомним, с 15 октября в России начал действовать новый регламент регистрации автомобилей. Теперь поставить машину на учет можно в любом подразделении ГИБДД, независимо от места жительства владельца транспортного средства.

Время проведения процедуры сокращается с трех часов до одного. Кроме того, время, отведенное на ожидание в очереди, уменьшится до 15 минут.

Согласно новым правилам, увеличится и срок хранения номеров. Теперь ГИБДД вместо одного месяца будет хранить их полгода. Сделано это потому, что очень часто автомобилисты, сдававшие машину в трейд-ин, не успевали за месяц приобрести новое авто.