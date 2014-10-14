Школы и детские сады Серпуховского района выплатят штраф за нарушения чистоты

Фото: ТАСС

Около 45 тысяч рублей штрафа заплатят школы Серпуховского района за нарушения чистоты, об этом сообщает официальный сайт правительства Подмосковья.

В ходе операции "Школа" за два месяца в Серпуховском районе Московской области, Госадмтехнадзор наложил штрафы на нарушителей чистоты и порядка на территории школ и детских садов.

В ходе проверок зафиксировали много нарушений на территориях учебных и дошкольных заведений в Серпуховском районе. Так, двор средней школы в городском поселении Пролетарское был завален порубочными остатками деревьев и кустарников. Ограждение учебного заведения было деформировано и не окрашено, а трава была значительно выше разрешенных законом 30 см.

На территории данковской и туровской школ сотрудники Госадмтехнадзора зафиксировали разбитые фасады. Кроме того, отмостка здания данковской школы была частично разрушена, а штукатурка с цокольной части фасада осыпалась и обнажала старые кирпичи.

Подобные недочеты выявлены и на территориях других школ района.

На территории детских садов инспекторы Госадмтехнадзора обнаружили такие же нарушения: наличие бытового мусора, нескошенную траву, ненадлежащее состояние ограждений и фасадов.

Инспекторы территориальных отделов административно-технического надзора следят за чистотой, порядком и благоустройством территорий школ. Кроме этого, сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверяют объекты и территории детских садов Подмосковья.