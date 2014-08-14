В Подмосковье инспектор ГИБДД попался на взятке

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Инспектора ГИБДД задержали в Подмосковье за получение взятки в размере 10 тысяч рублей, сообщает в четверг, 14 августа, пресс-служба областного главка МВД России.

14 августа в 11.30 в городе Орехово-Зуево на улице Якова Флиера задержали инспектора ГИБДД в момент получения взятки от гражданина за непривлечение его к административной ответственности.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудника могут уволить из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

В настоящее время собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.