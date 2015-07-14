Пешеходов и велосипедистов в наушниках предлагают штрафовать

Фото: ТАСС/Карпов Сергей

Пешеходов и велосипедистов, которые появились на проезжей части в наушниках, предлагают штрафовать на 3 тысячи рублей. На сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) начался сбор подписей под этим предложением. Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов сообщил m24.ru, что если оно наберет 100 тысяч подписей, то в нижней палате могут обсудить это предложение.

Авторы инициативы отмечают, что человек в наушниках "отрешается" от реального мира, хуже воспринимает дорожную ситуацию, не слышит и не замечает предупреждающих сигналов. Таким образом, пешеходы и велосипедисты подвергают опасности не только себя. "Водитель, который в экстренной ситуации не может звуковыми и световыми сигналами предупредить внезапно появившегося на проезжей части пешехода или велосипедиста в наушниках, становится невольным виновником ДТП", - говорится на сайте РОИ.

Голосование было запущено 7 июля и продлится один год.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов считает, что инициатива должна пройти серьезные общественные обсуждения. "Если инициатива наберет 100 тысяч голосов, я ее поддержу. Можно организовать круглый стол, пригласить профильные общественные организации и устроить обсуждение в Думе", - сказал парламентарий.

Старовойтов отметил, что многие велосипедисты ведут себя на дороге достаточно смело, лавируют между машинами в наушниках. "Суровость закона должна быть. Мы теряем слишком много беспечных людей, которые нарушают правила дорожного движения, оказываются в больнице или морге. Имеют место такие факты, когда люди находятся в наушниках и не слышат соответствующих сигналов", - сказал Старовойтов.

Он также добавил, что, возможно, в некоторых случаях стоит ограничиться разъяснительными беседами с пешеходами и велосипедистами, а штраф оставить на усмотрение инспектора ДПС.

С 1 июля 2015 года пешеходам грозит наказание за отсутствие фликеров. Светоотражающие элементы должны быть на одежде всех, кто решил прогуляться вдоль дороги вне населенного пункта. В противном случае инспектор ДПС имеет право выписать штраф в размере 500 рублей. Отметим также, что власти обязаны рассмотреть инициативу на РОИ, если она набрала 100 тысяч голосов.



Куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов считает предложение на РОИ попыткой автомобилистов переложить на других ответственность за ДТП.

Большинство аварий происходит именно по вине водителей, утверждает Кумов. "Велосипедист в наушниках никого не убьет. Автомобилист же, который смотрит в телефон за рулем, представляет гораздо большую опасность как для велосипедистов, так и для пешеходов", - заявил Кумов.

Председатель движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов считает предложенный штраф в 3 тысячи рублей слишком большим, так как водителю за разговор за рулем грозит лишь 500 рублей.

"В основном ведь в наушниках ходят студенты, а у них нет таких заработков. Это значит, ответственность будет перекладываться на родителей", - отметил Соколов.

Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов заметил, что существует проблема с пешеходами и автомобилистами, которые не замечают ничего вокруг, потому что слушают музыку на дороге. Однако доказать, что у них именно наушники от плеера, а не гарнитура сотового телефона, будет достаточно сложно.

Виталий Воловатов, Жанна Гимаева.