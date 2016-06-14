Свыше 120 летних кафе размещены с нарушениями

Фото: ТАСС/Руслан Чамуков

Свыше столичных 120 летних кафе из более чем 900, проинспектированных с начала сезона, размещены с нарушениями, сообщает пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

По данным ведомства, 28 заведений не соответствуют схеме размещения в принципе. При этом владельцы 27 кафе добровольно демонтировали свои объекты. За соблюдением закона следит специальный автомобиль, фиксирующий изменения площади, которую занимает тот или иной объект.

"С помощью инструментального контроля обследовано 401 летнее кафе, выявлено 58 кафе с признаками нарушений. В настоящее время ведется работа по возбуждению административного производства", – отметили сотрудники Госинспекции.

В ведомстве напомнили, что согласно административному кодексу, за нарушение требований размещения летних кафе для юридических лиц предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей. Если владелец отказывается добровольно устранять эти нарушения по просьбе инспекторов, размер штрафа может увеличиться до 300 тысяч рублей.