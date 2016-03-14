Штраф для водителей за нарушение прав пешехода могут повысить

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Штраф для водителей, которые не пропустили пешехода на переходе, могут повысить с полутора до пяти тысяч рублей. Соответствующее предложение поступило от первого замглавы комитета Госдумы по транспорту Михаила Брячака, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, ответственность необходимо ужесточить, так как две трети аварий происходит именно на пешеходных переходах.

Кроме того, депутат отметил, что при строительстве дорог необходимо закладывать в бюджет стоимость надземных или подземных пешеходных переходов.

Ранее m24.ru сообщало, что пешеходов и велосипедистов, которые появились на проезжей части в наушниках, предлагают штрафовать на 3 тысячи рублей. На сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) начался сбор подписей под этим предложением. Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов сообщил, что если оно наберет 100 тысяч подписей, то в нижней палате могут обсудить это предложение.

Авторы инициативы отмечают, что человек в наушниках "отрешается" от реального мира, хуже воспринимает дорожную ситуацию, не слышит и не замечает предупреждающих сигналов. Таким образом, пешеходы и велосипедисты подвергают опасности не только себя. "Водитель, который в экстренной ситуации не может звуковыми и световыми сигналами предупредить внезапно появившегося на проезжей части пешехода или велосипедиста в наушниках, становится невольным виновником ДТП", – говорится на сайте РОИ.