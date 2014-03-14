Почти 500 злостных нарушителей ПДД поймали с помощью плана "Перехват"

Фото: ИТАР-ТАСС

Подключение камер фотовидеофиксации к плану "Перехват" позволило задержать 482 злостных нарушителя ПДД, рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Средняя сумма неоплаченных штрафов составила по 60 тысяч рублей на каждого пойманного водителя.

Как заявил М24.ru замначальника московского управления ГИБДД Евгений Ефремов, в день с помощью камер инспекторы задерживают около 3-10 злостных нарушителей ПДД. По его словам, самое пристальное внимание обращается на водителей, не оплативших более 50 штрафов. Средняя сумма каждого из них - 1,1 тысяча рублей. В основном, автовладельцы "забывают" о штрафах за превышение скорости, выезд на выделенные полосы для общественного транспорта и нарушение правил парковки. Гаишники отмечают, что переходят к оперативному задержанию и нарушителей с тремя неоплаченными штрафами. Между тем пока инспекторам еще нужно "перехватить" самых злостных неплательщиков - по Москве ездит 10 тысяч водителей, имеющих более 100 непогашенных штрафов.

Напомним, что камеры фотовидеофиксации подключили к плану "Перехват" в октябре 2013 года. Операторы центра фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) ГИБДД ГУ МВД круглосуточно отслеживают автомобили злостных нарушителей и оперативно информируют инспекторов ДПС об их появлении в зоне видимости камеры, пояснил М24.ru замруководителя ЦАФАП Владимир Карпов. "Наряды ДПС курсируют недалеко от камер. После сообщения оператора инспекторы останавливают автомобиль, перепроверяют информацию о штрафах, пробивая по базам документы водителя", - отметил Карпов.

Пойманного должника везут в ЦАФАП, добавил Евгений Ефремов, где оформляют на него еще один протокол по ст. 20.25 КоАП РФ "уклонение от исполнения административного наказания". Эта статья подразумевает штраф в размере двукратной суммы долга или административный арест до 15 суток. То есть водитель, забывший заплатить 50 штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей, будет должен государству уже 180 тысяч. Об этом автовладельца информируют прямо в ЦАФАП. Там же ему оформят документы, необходимые для разбирательства в суде. Судья, который иногда рассматривает дело в тот же день, в свою очередь, определит окончательное наказание для неплательщика. К слову, водитель может отказаться ехать в ЦАФАП. Но тогда ему выдадут предписание об обязательной явке в ГИБДД для составления протокола. Исчезнувших объявят в розыск.

Владимир Карпов, в свою очередь, добавил, что операторы ЦАФАП обращают внимание на нарушителей с тремя и более неоплаченными штрафами. "Для составления протокола по статье КоАП 20.25 достаточно и одного штрафа, но останавливают уже, в среднем, от трех. Возможно, сначала мы задержим наиболее злостных нарушителей, но потом дойдем и до других", - подчеркнул он.

Отметим, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, нарушителям дается 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней - на оплату. После этого штраф утраивается, неплательщиком начинают заниматься судебные приставы, а если сумма долга превышает 10 тысяч рублей - водителя не выпустят за границу.

Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов полагает, что власти хотят запугать автомобилистов и заставить их оплачивать штрафы. "Это работает по принципу "сарафанного радио". Сегодня остановили около 500 человек, они рассказали своим знакомым, в итоге, плана "Перехват" опасаются уже 15 тысяч водителей", - сказал он. По словам Шкуматова, на сегодняшний день штрафы оплачивает только половина автомобилистов. Координатор "Синих ведерок" уточнил, что "рейдов" могут опасаться только должники - владельцы автомобиля, если же за рулем будет водитель, управляющий машиной по доверенности, ему ничего не грозит.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров отметил, что в связи с ростом штрафов за нарушение ПДД "накопить" большие суммы долгов стало очень легко. "К примеру, автовладелец не живет по месту регистрации, поэтому не следит за штрафами, которые ему приходят. А если он систематически нарушает, к примеру, каждый день заезжает на выделенную полосу, то в месяц он "попадает" на 60 тысяч рублей", - сказал Дозоров.

Напомним, с 1 сентября 2013 года серьезно выросли штрафы за повторные нарушения ПДД. К примеру, превышение скорости на 60 - 80 км в час влечет за собой штраф в 2 - 4 тысячи рублей или лишение прав на 4 - 6 месяцев. Аналогичные нарушения, совершенные еще раз в течение года, караются лишением прав на год. Проезд на "красный свет" в первый раз наказывается штрафом в 1 тысячу рублей, во второй – в 5 тысяч рублей или лишением прав на 4 - 6 месяцев. Выезд на встречную полосу стоит 5 тысяч рублей или лишения прав на 4 - 6 месяцев. Повторный выезд на "встречку" - это уже лишение прав на год.

Марина Курганская, Дарья Миронова