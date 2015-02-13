ФАС оштрафовала МОЭСК на 300 тысяч рублей

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Московскую объединенную электросетевую компанию на 316 тысяч рублей за неисполнение предписания, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ранее, в отношении МОЭСК было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению жителя Люберец, который жаловался на невыполнение компанией мероприятий по технологическому присоединению к электросетям в установленный законом срок.

МОЭСК была признана нарушившей закон "О защите конкуренции". Ей было предписано устранить нарушение.

Однако компания не исполнила предписание. В результате были возбуждены административные дела, по которым компания и ее должностное лицо были привлечены к административной ответственности.