ФАС оштрафовала МОЭСК на 300 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Московскую объединенную электросетевую компанию на 316 тысяч рублей за неисполнение предписания, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.
Ранее, в отношении МОЭСК было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению жителя Люберец, который жаловался на невыполнение компанией мероприятий по технологическому присоединению к электросетям в установленный законом срок.
МОЭСК была признана нарушившей закон "О защите конкуренции". Ей было предписано устранить нарушение.
Однако компания не исполнила предписание. В результате были возбуждены административные дела, по которым компания и ее должностное лицо были привлечены к административной ответственности.
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