Имена прогуливающих заседания депутатов предложили публиковать в СМИ

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Имена депутатов, оштрафованных за прогул пленарных заседаний Госдумы, могут начать публиковать в прессе. С таким предложением выступил член комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Владимир Поздняков, сообщает Агентство "Москва".

"Мне кажется, что списки таких депутатов можно публиковать как в интернете, так и в определенных газетах. Будут большие тиражи. Если же это будут просто листовки, которые будут вывешиваться, их могут и снять. А с газетой так не сделать", – отметил представитель он.

Ранее сообщалось, что такие списки будут размещать на официальном сайте Госдумы.

В ноябре Госдума приняла решение ввести штраф для депутатов, которые не посещают пленарные заседания. Штраф составит 1/6 от зарплаты народного избранника за один месяц. Также депутатов могут лишить мандата за месяц прогулов. Это возможно только в том случае, если фракция, в которой он состоит, или комитет, членом которого он является, примут такое решение.