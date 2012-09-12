За плохой ремонт столичных дорог подрядчиков наказали рублем

Фото: ИТАР-ТАСС

Свыше 30 миллионов рублей штрафов наложено в этом году на подрядчиков за некачественно произведенный ремонт столичных дорог.

"Около 15 миллионов рублей штрафов были выставлены со стороны службы заказчика и около 16 миллионов рублей - со стороны дорожной инспекции Москвы", - сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Экспертавтодор" Владислав Юмашев.

По словам чиновника, всем недобросовестным подрядчикам пришлось за свой счет повторно ремонтировать дороги и общая стоимость этих работ составила 260 миллионов рублей.

"Нашей задачей было не штрафовать подрядчиков, а добиться качественного ремонта дорог", - заявил руководитель московского департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

Отметим, что основной задачей ГКУ "Экспертавтодор" является контроль за качеством выполнения работ в сфере ремонта и содержания дорожного хозяйства, расположенных на территории столицы.