За скручивание спидометра при продаже машины предложили ввести штрафы

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Ассоциация российских автомобильных дилеров собирается предложить Госдуме ввести ответственность за скручивание пробега со спидометра при продаже автомобилей.

Президент ассоциации Владимир Моженков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что таких продавцов нужно наказывать крупными штрафами.

"Мне кажется, если покупатель докажет через экспертную оценку, что он приобрел автомобиль, а на нем скручен одометр, продавец должен вернуть ему 50 процентов от стоимости машины. Это было бы очень достойным наказанием", – сказал он.

По словам Моженкова, скрутка спидометра вводит покупателя в заблуждение и заставляет его проводить неправильное техобслуживание. "Если человек покупает автомобиль 7-10-ти лет и видит совсем другой спидометр, он ремонтирует машину в гаражах или сам. А машине необходимы совсем другие регламентные работы. Это повышает аварийность на дорогах", – пояснил он.

Как пишут "Известия", штрафы в первую очередь будут грозить так называемым перекупам – людям, которые ежегодно продают сотни автомобилей, не платя налоги и не неся никакой ответственности перед покупателем. Их деятельность также создает потенциальную угрозу жизни автомобилистов.

Избежать такого обмана при покупке машины позволит национальную базу автомобилей с пробегом, которую сформируют в России через три года. База позволит с помощью VIN (уникального серийного номера) быстро узнать всю историю машины. К концу 2017 года там будет размещена детальная информация о 50 процентах автомобилей, зарегистрированных в России, в их числе почти обо всех авто моложе семи лет. Сервис покажет реальный пробег машины, количество владельцев, попадало ли авто в ДТП, находится ли оно под залогом в банке и многое другое.