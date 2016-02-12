Столичные аптеки оштрафовали почти на 4,5 млн рублей за антисанитарию

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

За несоблюдение санитарных норм Роспотребнадзор оштрафовал столичные аптеки почти на 4,5 миллиона рублей, а производителей БАД на 851 тысячу, сообщает пресс-служба Управления.

Специалисты проверили 11 цехов по производству БАД и 115 аптек, также были взяты 436 образцов пищевых добавок для лабораторных исследований.

В итоге 14 проб не соответствовали нормативным требованиям, в том числе в аптечной сети 13, в производственных цехах – 1. Как выяснили в Центре гигиены и эпидемиологии, в добавках содержалось намного меньше заявленных биологических компонентов. Это означает, что БАДы не обеспечили бы потребителю необходимого эффекта.

Роспотребнадзор изъял из оборота все забракованные препараты. Всего было 2 партии БАД и 31 упаковка снята с реализации.

Недавно Роспотребнадзор оштрафовал продуктовые магазины на 23 миллиона рублей. Работа проводилась по жалобам москвичей, поступившим через портал "Наш город". Чаще всего горожане сообщали о несоответствии норм в торговых сетях "Перекресток", "Дикси", "Пятерочка" и "Магнит".

В управление поступило 1,3 тысячи обращений. Из них 592 обращений на продажу продуктов питания с истекшим сроком реализации, 612 – на нарушение санитарных требований к организациям торговли, 27 – на демонстрацию табачных изделий.