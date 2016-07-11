Подмосковные видеокамеры выявили 2 млн нарушений ПДД за полгода

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Подмосковье с января по июнь этого года камеры фотовидеофиксации выявили более 2 миллионов нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Московской области".

96 процентов всех нарушений связано с превышением скоростного режима. При этом более 70 процентов таких нарушений фиксировались камерами на основных автомагистралях, проходящих по территории области. Там в адрес водителей было вынесено около 1,5 миллиона административных постановлений.

Так, на трассах М5 "Урал" и М7 "Волга" было выявлено 242 и 237 тысяч нарушений. Еще более 220 тысяч штрафов было выписано на автодороге М1 "Беларусь". На М10 "Россия" более зафиксировано 190 тысяч нарушений, на дороге М8 "Холмогоры" – свыше 136 тысяч, а на А104 "Дмитровское шоссе" – более 110 тысяч нарушений.

Видеокамеры позволили превысить прошлогодние показатели по количеству административных постановлений в 1,5 раза.

В настоящее время на подмосковных дорогах работают 302 автоматических комплекса фотовидеофиксации, в том числе 226 стационарных рубежей контроля, 50 комплексов фиксации нарушений скоростного режима и 26 мобильных комплексов "ПаркРайт" и "Паркон".