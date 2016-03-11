В Подмосковье взыскали большие штрафы при проверках самоходных машин

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Почти 4,3 миллионов рублей штрафов взыскали в Подмосковье при проверках самоходных машин и аттракционов в 2015 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника Гостехнадзора регионального министерства сельского хозяйства Сергея Кайгородова.

– В 2015 году сумма по сборам и пошлинам составила более 84 миллионов рублей, по собранным штрафам сумма – 4,282 миллиона рублей. Сумма собранных штрафов в этом году более 1,156 миллиона рублей, – отметил Сергей Кайгородов.

По его словам, в регионе на данный момент расположено 536 аттракционов, и их количество растет. – Далеко не весь перечень аттракционов попадает в перечень видов поднадзорной техники, но при этом является, на наш взгляд, травмоопасным и должен подвергаться техническому освидетельствованию, – уточнил чиновник.

Он также отметил, что не менее 20 тысяч единиц самоходной техники, такой, как снегоходы или квадроциклы, эксплуатируется в регионе в течение сезона.

21 февраля сотрудники ГИБДД и Гостехнадзора проверяли в Подмосковье водителей квадроциклов. Поводом для рейда стала авария под Домодедово на пешеходном переходе, которая стоила жизни ребенку.