Сегодня в СМИ: Штраф за тонировку и наказание за допинг

В РФ ввели штрафы за привлечение денег в финансовые пирамиды

В России вводятся штрафы за привлечение денег населения в финансовые пирамиды и рекламу таких финансовых схем. Для этого в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится отдельная статья, сообщает "Российская газета".

Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Он был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта 2016 года.

Штрафы вводятся за организацию классической финансовой пирамиды, выплаты членам которой происходят только за счет взносов вновь прибывших участников, а не инвестиций или законной предпринимательской деятельности. Если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то физлицам придется заплатить за организацию пирамиды штраф от пяти до пятидесяти тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Дешевое подсолнечное масло оказалось качественней дорогого

Эксперты Роскачества изучили подсолнечное масло трех сортов: первого, высшего и премиум. Оказалось, что 17 торговых марок, которые обозначены как масло первого сорта, отвечают всем параметрам высшего сорта, пишет "Российская газета".

То есть, приобретая эти товары, покупатели за свои деньги приобретали более качественный продукт, чем предполагалось. Список отличившихся производителей можно найти на сайте Роскачества.

При этом в 7 образцах были выявлены нарушения. Для здоровья там опасного ничего нет. Но покупателя все-таки обманывают. Производители этих масел маркируют свой продукт как "высший" сорт. А по результатам проверки перекисного числа (показатель качества и степени окисления масла) выяснилось, что они соответствуют только первому классу.

Штраф за тонировку может быть увеличен до 3 тысяч рублей

Верховный совет Хакасии предложил существенно ужесточить наказание за чрезмерную тонировку: для водителей увеличить штраф до 3 тысяч рублей, а установщиков тонировочной пленки штрафовать на полмиллиона рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Необходимость поправок к законодательству депутаты объясняют борьбой с терроризмом. В "Единой России" не против усилить наказание, идею поддерживают и в ГИБДД. Документ внесен в Госдуму.

Напомним, в России запрещена затемняющая пленка на передних стеклах автомобиля, задерживающая более 30 процентов света. Действующая санкция за нарушение – штраф в 500 рублей.

Законопроект об НДС на покупку софта российскими пользователями будет доработан

Интернет-компании смирились с тем, что уплачивать НДС при продаже софта внутри России придется не только иностранным производителям, но и им самим. Теперь задача российских компаний – добиться сохранения налоговых льгот, например, при поставках своей продукции на экспорт, сообщает "Коммерсантъ".

Лишить отечественные компании такой преференции предлагает Минфин, рабочая группа при думских комитетах по информполитике и по бюджету и налогам обещает льготы сохранить.

Госдума обсудит ужесточение наказания за применение запрещенных препаратов

В Госдуме обсудят законодательные меры противодействия употреблению допинга в спорте. Тему актуализировал допинговый скандал с участием Марии Шараповой, пишет РБК.

Дискуссия состоится на расширенном заседании экспертного совета при думском комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи. На заседании эксперты обсудят возможности введения ответственности за употребление допинга и склонение к его употреблению.

"Прежде всего должны нести наказание люди, которые науськивают спортсменов, чтобы те принимали допинг. А спортсмены – бедолаги, потому что их за это дисквалифицируют, лишают регалий и контрактов. Наша задача – подготовить такой законопроект, который поможет спортсмену быть защищенным от внешних воздействий всевозможных псевдоврачей и тренеров", – пояснил председатель комитета Дмитрий Свищев.

MasterCard решила снизить тариф за снятие наличных

MasterCard с 1 мая снижает межбанковскую комиссию (интерчейндж) за снятие наличных в банкоматах сторонних банков с 0,5 до 0,45 процентов от суммы транзакции. Об этом "Ведомостям" рассказали несколько участников рынка платежных услуг, по словам одного из них, бюллетень об изменениях компания разослала на этой неделе. В MasterCard подтвердили изменение.

От размера интерчейнджа зависит, сколько банк – эмитент карты заплатит банку-эквайеру, которому принадлежит банкомат. Комиссию непосредственно для клиента устанавливает банк, эмитировавший карту.

Падение продаж автомобилей замедлилось в феврале

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России за февраль 2016 года упали на 13,4 процентов год к году до 111145 автомобилей, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В штуках это на 35,8 процентов больше, чем в январе 2016 года, пишут "Ведомости".

Падение в феврале – наименьшее за последние 14 месяцев, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Сильнее всего в феврале падали продажи Mitsubishi (-42 процента год к году), Datsun (-43 процентов), Subaru (-43 процентов), Volvo (-49 процентов). Продажи Lada упали на 19 процентов.