Археологу-любителю грозит штраф за выкопанные изразцы XVII века

Фото: Мосгорнаследие

Административное дело возбуждено в отношении археолога-любителя Ильи Боровикова, который самовольно достал из траншей, вырытых рабочими на Покровском бульваре и Гончарной улице, фрагменты изразцов XVII-XVIII веков, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

О своих находках Боровиков рассказал в интернете, что и стало поводом для разбирательств. Как выяснилось, свою деятельность он вел в вечернее время, когда на участках не было рабочих. Сейчас часть собранных изразцов и их заготовок хранится у него дома, а часть передана в школьные музеи.

Теперь копателю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Также в Мосгорнаследии будут добиваться ареста обнаруженных археологических предметов до решения суда по данному делу.