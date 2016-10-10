Введение ГОСТа для камер фиксации нарушений ПДД уменьшит число спорных штрафов

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Введение ГОСТа для установки камер на дорогах и фиксации нарушений правил дорожного движения поможет минимизировать число спорных штрафов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Как пишет "Коммерсантъ", единые стандарты установки камер на дорогах и фиксации нарушений правил дорожного движения начнут действовать по всей стране с июня следующего года.

"Очень часто камеры ставят в сложных для автомобилистов местах, например, где нет четкой разметки. Кроме того, многое зависит от того, насколько исправно работает система видеонаблюдения. Бывают сложные ситуации, когда штрафы приходится оспаривать. Поэтому я считаю создание единого стандарта необходимым", – пояснил Кадаков.

"Необходимость появления таких стандартов назревала давно. В прошлом году сотрудники ГИБДД России оформили примерно 74 миллиона штрафов, 50 миллионов из которых пришло с камер автоматической видеофиксации", – отметил эксперт.

Единый стандарт регламентирует скорость, измеряемую камерами, погодные условия, при которых эти камеры должны работать, а так же места, предназначенные для установки систем видеонаблюдения. Специалисты утверждают, что новый ГОСТ поможет автолюбителям обжаловать незаконные штрафы.

Ранее Госдума предложила дополнительно наказывать водителей за повторное нарушение ПДД, если автомобилист нарушил одни и те же правила более трех раз. При этом действие законопроекта не будет распространяться, если нарушителя зафиксировали камеры фото- и видеонаблюдения.