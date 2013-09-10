Столичные власти введут штрафы за управление авто без российских прав

В Москве введут штрафы за управление автомобилем без российских прав

Московские власти подготовили пакет поправок в федеральное законодательство, ужесточающий ответственность автомобилистов – иностранцев, рассказал M24.ru источник в мэрии. В частности, столичное правительство предлагает ввести наказание за езду без российских прав для профессиональных водителей - мигрантов. Согласно законопроекту, шоферов-иностранцев будут лишать права управления машиной на два года, а предпринимателей, пустивших их к рулю, штрафовать. Для должностных лиц денежное наказание составит 50 тысяч рублей, для юридических – 100 тысяч рублей. Напомним, 8 ноября 2013 года вступают в силу принятые в мае поправки в КоАП РФ, согласно которым мигрантам - профессиональным водителям - будет запрещено ездить с иностранными правами. Однако наказания за это нарушение пока не предусмотрено, этот "пробел" и предлагает восполнить мэрия.

Кроме того, столичные власти хотят ввести норму, позволяющую принимать решение о нежелательности – с последующей депортацией – пребывания в стране мигрантов, если те совершили на территории РФ два административных правонарушения за год. Иностранцы – нарушители также будут лишены вида на жительство и разрешения на временное проживание, а тех, кто уехал из страны, – не пустят в Россию обратно. О том, что такая мера будет принята, уже заявлял Сергей Собянин. Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко заверила M24.ru, что выдворять мигрантов, нарушающих правила дорожного движения, за счет бюджета не планируется. Однако как будет проходить эта процедура, депутат не пояснила. Депутат отметила только, что норма вводится не для того, чтобы депортировать нарушителей, а для того, чтобы не пускать их в Россию второй раз.

В законопроекте столичных властей есть и еще одно ужесточение: Москва предлагает еще больше увеличить штрафы за езду на незарегистрированном авто. Буквально 1 сентября наказание за это нарушение уже было усилено – с 300 – 800 до 500 – 800 рублей. Водителю, попавшемуся второй раз, сегодня грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав от одного до трех месяцев. Московские же власти хотят поступать с автолюбителями еще жестче: за первое нарушение штрафовать на 2 тысячи рублей, если же речь идет о такси, автобусах и пассажирских грузовиках – на 3 тысячи, а за повторное нарушение лишать прав на год.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 10 раз усилить ответственность предлагается также для предпринимателей, выпускающих на линию неподготовленные авто. В частности, за машину, вышедшую в рейс без регистрации и техосмотра, должностных лиц будут штрафовать на 5 тысяч рублей (вместо 500 рублей), а юридических – на 100 тысяч (вместо 50 тысяч). За выпуск на линию автомобиля с неисправностями должностных лиц предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи).

По словам Инны Святенко, Мосгордума рассмотрит законопроект в первом чтении 11 сентября. "10 сентября документ обсудят на комиссии, у депутатов еще достаточно времени, чтобы решить, нужны ли в нем какие-либо изменения", - подчеркнула Святенко.

В мэрии добавили, что законопроект был разработан после страшной аварии под Подольском в июле, когда столкновение грузовика с автобусом привело к гибели 18 человек. Выяснилось, что водитель грузовика Грачия Арутюнян до этого 9 раз нарушал правила дорожного движения в России. Власти рассчитывают, что законопроект, если его примут, "будет способствовать ограничению противоправной коммерческой деятельности, широко использующей труд нелегальных мигрантов, и одновременно создавать правовую основу для противодействия особо опасным нарушениям правил дорожного движения".

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что в Госдуме ждут пакет поправок от столичных властей. "Очевидно, законопроект направлен на повышение ответственности иностранных граждан, - отметил он. – Однако чтобы оценить пакет документов, нужно его внимательно изучить. Пока мы предполагали, что мигрантов, не поменявших удостоверения на российские, будут штрафовать как за езду без прав, то есть по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушений, - пояснил депутат. – Однако мы рассмотрим и предложения столичных властей". Напомним, сегодня езда без прав карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин опасается, что после того, как в ноябре будет введен запрет на трудоустройство иностранцев без российских водительских удостоверений, мигранты начнут массово покупать права у мошенников.

Маргарита Верховская