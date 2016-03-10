Столичные "Спартак" и ЦСКА по итогам дерби оштрафованы более чем на 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московские ЦСКА и "Спартак" по итогам дерби оштрафованы на двоих на сумму чуть более 1 миллиона рублей. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт организации.

ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за использование и бросание болельщиками пиротехники, на 70 тысяч – за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, на 50 тысяч – за неправомерные действия зрителей.

"Спартак", в свою очередь, оштрафован за использование зрителями пиротехники оштрафован на 100 тысяч, за скандирование оскорбительных выражений – на 80 тысяч, за демонстрацию болельщиками зрителями баннера оскорбительного характера – на 200 тысяч, за неправомерные действия зрителей и публичную демонстрацию нацистской символики – на 250 тысяч.

Напомним в рамках 19-го тура российского чемпионата московский ЦСКА в Химках обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил форвард армейцев Ахмед Муса.

На данный момент ЦСКА занимает 1-е место в РФПЛ, набрав 40 очков. "Спартак", имеющий в активе 30 баллов, находится на седьмой строчке.